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Ротенберг прокомментировал сенсационное поражение СКА в матче с «Куньлунем»

Ротенберг прокомментировал сенсационное поражение СКА в матче с «Куньлунем»
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (2:3).

«Важная игра для нас, полные трибуны, это дорогого стоит. Соперник сыграл матч жизни, для них это был шанс показать себя, у многих нет контрактов. Они сделали всё возможное, чтобы выиграть. У нас не хватило эмоций, где-то отошли от своей игры. Это хороший урок для нас. “Куньлунь” — хороший спарринг-партнёр перед плей-офф. Они играли в очень быстрый хоккей в канадском стиле. Для нас это лучшая игра с “Куньлунем” в истории. Сегодня не хватило одного гола, но наши ребята отдали всё, что у них есть», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, СКА, набрав 95 очков в 68 матчах, занял второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Потенциальным оппонентом по первому раунду Кубка Гагарина для подопечных Романа Ротенберга станет нижегородское «Торпедо» (74) или московский ЦСКА (75).

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