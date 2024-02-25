«С последнего места вышли на первое». Ротенберг подвёл итоги регулярного сезона для СКА

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг после поражения от «Куньлунь Ред Стар» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвёл итоги сезона для санкт-петербургского клуба.

«В целом по сезону проделана огромная работа. С последнего места вышли на первое, закончили на втором. Серебро в регулярном чемпионате. Конечно, всегда лучше золото. Хочу поблагодарить всю команду, очень много травм у нас. Все играют самоотверженно. В каждой игре полные трибуны — мечта любого игрока и тренера. Это наше совместное достижение. Дальше у нас новый турнир, всё начинается с чистого листа. Восстановим силы, поднимем эмоциональный фон и начнём готовиться к плей-офф», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, СКА, набрав 95 очков в 68 матчах, занял второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Потенциальным оппонентом по первому раунду Кубка Гагарина для подопечных Романа Ротенберга станет нижегородское «Торпедо» (74) или московский ЦСКА (75).