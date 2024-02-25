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Ротенберг: были разговоры, выйдет ли СКА в плей-офф. Мы вышли. Всё только начинается

Ротенберг: были разговоры, выйдет ли СКА в плей-офф. Мы вышли. Всё только начинается
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг объяснил поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Куньлунь Ред Стар» (2:3).

«Непростой график — мы играли весь месяц с лучшими командами КХЛ, это отбирает много эмоций. Делаем выводы, понимаем, где можно улучшить. Верим, что сыграем в следующей игре нашим оптимальным составом. Сегодня мы не смогли сделать этого по ряду причин. Мы не форсировали, давали возможность ребятам спокойно восстановиться. Главное — вышли во второй этап. Было много разных разговоров — выйдет ли СКА в плей-офф? Мы вышли в плей-офф. Всё только начинается», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, СКА, набрав 95 очков в 68 матчах, занял второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Потенциальным оппонентом по первому раунду Кубка Гагарина для подопечных Романа Ротенберга станет нижегородское «Торпедо» (74) или московский ЦСКА (75).

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