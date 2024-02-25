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В «Куньлуне» с иронией отреагировали на хвалебные слова Ротенберга об игре команды

Пресс-служба «Куньлунь Ред Стар» иронично отреагировала на хвалебные отзывы об игре команды главного тренера санкт-петербургского СКА (3:2) Романа Ротенберга на пресс-конференции по завершению встречи регулярного чемпионата КХЛ.

«Роман Борисович нас так сильно хвалит на пресс-конференции, что в следующей игре, пожалуй, не одного нападающего поставим играть в обороне, а прямо шестерых.

Берегись, «Витязь»!» — гласит публикация «Куньлуня» в телеграм-канале.

Напомним, «Куньлунь», набрав 54 очка в 67 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Уже завтра, 26 февраля, китайский клуб, возглавляемый латвийским специалистом Виктором Игнатьевым, завершит сезон домашней игрой на «Арене Мытищи» с подмосковным «Витязем» (начало игры – 19:30 мск.).