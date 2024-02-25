Ларионов рассказал о том, что мог возглавить «Металлург» после завершения игровой карьеры

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о том, какие предложение он получал после завершения игровой карьеры в НХЛ.

«Я закончил карьеру игрока в НХЛ в 44 года. Довольно длинный период на площадке на высочайшем уровне. По окончании карьеры я получил три звонка с предложениями стать тренером: от Геннадия Величкина (бывший вице-президент «Металлурга». — Прим. «Чемпионата»), из «Анахайм Дакс» и «Финикса» до того, как туда пришел Гретцки.

Все три варианта я отклонил. Когда ты находишься долго на льду, то понимаешь, что какие-то вещи ты уже не вернёшь обратно. Это воспитание детей. Дети бывают маленькими раз в жизни. В 32-34 года у тебя ещё есть время. А в 44, когда уже старшим дочерям 17 лет, младшей 13, сыну 6 лет, ты хочешь вернуться туда…

Поэтому я специально ушёл в сторону от игры, посвятил себя более гибким планам. Я мог спокойно путешествовать, быть дома. Но в то же время держал руку на пульсе, смотрел хоккей. Правда, больше пытался больше быть дома, наблюдать за развитием детей. Тогда и сын начал играть», — приводит слова Ларионова «Комсомольская правда».

Напомним, Ларионов возглавляет «Торпедо» с 2022 года. В январе он подписал новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027. В предстоящем Кубке Гагарина – 2024 нижегородцы начнут свой путь серией либо с санкт-петербургским СКА или ярославским «Локомотивом».