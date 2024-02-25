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Никита Кучеров первым покорил отметку в 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Никита Кучеров первым покорил отметку в 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ
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30-летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил ассистентский дубль уже к середине выездной встречи с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:0, идёт второй период) и стал первым хоккеистом в нынешнем сезоне НХЛ, добравшимся до отметки в 100 очков.

На второй минуте второго периода Кучеров ассистировал на год шведского защитника «молний» Виктора Хедмана, а уже спустя несколько минут он помог отличиться и Брейдену Пойнту.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, за 59 игр нынешнего сезона российский нападающий покорил отметку в 100 (37+63) очков при показателе полезности «+2». Его ближайшие преследователи в гонке бомбардиров НХЛ в лице Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» и Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» имеют в своём активе 96 (34+62) и 89 (21+68) очков, соответственно.

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