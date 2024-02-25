Кучеров сравнялся с легендарным защитником Личем по количеству матчей с 2+ очками в НХЛ

30-летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, отметившись ассистентским дублем в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:1, идёт третий период), сравнялся с показателем легендарного американского защитника Брайана Лича по количеству матчей с несколькими набранными очками.

На счету Кучерова таких матчей стало 234, как у Лича. Они делят между собой 113-е место по этому показателю в истории лиги. Рекордсмен – Уэйн Гретцки (824 матча).

Напомним, за 59 игр нынешнего сезона Кучеров покорил отметку в 100 (37+63) очков при показателе полезности «+2». Его ближайшие преследователи в гонке бомбардиров НХЛ в лице Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» и Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» имеют в своём активе 96 (34+62) и 89 (21+68) очков, соответственно.