Партнёр Мичкова по звену в «Сочи»: у него хоккейное сердце, хоккейный мозг

Нападающий «Сочи» Артур Тянулин поделился мнением о своём партнёре по команде и коллеге по амплуа Матвее Мичкове.

«Мичков — это голодный парень, который не любит проигрывать, у него есть характер. Он любит хоккей до мозга костей, у него хоккейное сердце, хоккейный мозг. Матвей не любит проигрывать — ни на тренировках, нигде. Всем не угодишь, кому-то ты будешь нравиться, кому-то нет. Главное — продолжать работать, он суперталантливый игрок.

У него очень интересный стиль, такого голевого чутья я не вспомню, это высочайший уровень. У него всё есть, это очень талантливый хоккеист, надеюсь, что в ближайшем будущем будет играть в НХЛ, как и драфтованный «Миннесотой» Марат Хуснутдинов, буду болеть за них», — сказал Тянулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Напомним, в нынешнем сезоне Тянулин принял участие в 63 матчах в составе «Сочи», отметившись 45 (17+28) результативными действиями при показателе полезности «-21».

Полное интервью с Артуром Тянулиным читайте на «Чемпионате»: