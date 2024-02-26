«Баффало» по буллитам обыграл «Каролину»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Джефф Скиннер и Оуэн Пауэр. За «Каролину» голами отметились Тони Деанджело и Мартин Нечас.

Решающую попытку в серии буллитов реализовал Кейси Миттельштадт.

«Баффало» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 58 очков в 58 матчах. «Каролина» занимает пятое место на Востоке, клуб набрал 74 очков в 58 встречах.

В следующем матче «Баффало» сыграет с «Флоридой», а «Каролина» встретятся с «Миннесотой».