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Голы Воронкова, Марченко и Проворова помогли «Коламбусу» неожиданно обыграть «Рейнджерс»

Голы Воронкова, Марченко и Проворова помогли «Коламбусу» неожиданно обыграть «Рейнджерс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Воронков (Марченко, Сиверсон) – 04:34     1:1 Панарин (Фокс) – 14:22     2:1 Марченко (Воронков, Чинахов) – 20:18     2:2 Эдстрём – 31:11     3:2 Рослович (Годро) – 31:57     4:2 Проворов (Рослович, Годро) – 38:35    

В составе «Коламбуса» забивали Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко, Джек Рослович и Иван Проворов. Российский нападающий Отметим, Марченко, Воронков и защитник Егор Чинахов также отметились результативными передачами.

За «Рейнджерс» забивали Артемий Панарин и Адам Эдстрём.

Таким образом, «Коламбус» одержал вторую победу за последние три матча. «Рейнджерс», в свою очередь, прервали десятиматчевую победную серию.

На данный момент «Коламбус» занимает 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 48 очков. «Рейнджерс», в свою очередь, лидируют на Востоке, набрав 81 очко.

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