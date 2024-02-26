Голы Воронкова, Марченко и Проворова помогли «Коламбусу» неожиданно обыграть «Рейнджерс»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Коламбуса» забивали Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко, Джек Рослович и Иван Проворов. Российский нападающий Отметим, Марченко, Воронков и защитник Егор Чинахов также отметились результативными передачами.

За «Рейнджерс» забивали Артемий Панарин и Адам Эдстрём.

Таким образом, «Коламбус» одержал вторую победу за последние три матча. «Рейнджерс», в свою очередь, прервали десятиматчевую победную серию.

На данный момент «Коламбус» занимает 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 48 очков. «Рейнджерс», в свою очередь, лидируют на Востоке, набрав 81 очко.