Все результаты игрового дня НХЛ 26 февраля
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Сегодня, 26 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Кучеров, Хагель) – 21:27 0:2 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 24:15 1:2 Тоффоли (Хьюз, Хьюз) – 26:01 (pp) 1:3 Хагель (Пойнт, Кучеров) – 49:38 1:4 Кучеров (Хагель) – 58:25
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 6
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Лотон (Люкселль, Санхайм) – 02:11 1:1 Кросби (Раст, Ракелль) – 09:38 2:1 Раст (Петтерссон, Кросби) – 17:15 2:2 Фёрстер (Типпетт, Уокер) – 20:55 3:2 Раст (Карлссон, Кросби) – 31:15 (pp) 4:2 Бемстрём (Смит, Летанг) – 33:38 (pp) 4:3 Санхайм (Кутюрье) – 36:33 4:4 Лотон (Кейтс, Йорк) – 37:36 (sh) 5:4 О'Коннор – 46:41 6:4 Ракелль (Кросби, Петтерссон) – 48:38 6:5 Йорк (Люкселль, Фёрстер) – 50:10 7:5 Летанг – 55:13 7:6 Фёрстер (Кутюрье, Лотон) – 57:57 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Воронков (Марченко, Сиверсон) – 04:34 1:1 Панарин (Фокс) – 14:22 2:1 Марченко (Воронков, Чинахов) – 20:18 2:2 Эдстрём – 31:11 3:2 Рослович (Годро) – 31:57 4:2 Проворов (Рослович, Годро) – 38:35
НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Спронг (Фишер, Фаббри) – 19:19 1:1 Энтвистл (Донато, Джонсон) – 23:29 2:1 Фолиньо (Бедард, Джонс) – 37:52 (pp) 2:2 Дебринкэт (Кейн, Гостисбер) – 55:44 2:3 Кейн (Дебринкэт) – 61:43
НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Деанджело (Бантинг, Нечас) – 02:40 1:1 Скиннер (Козенс, Окпосо) – 26:27 (pp) 1:2 Нечас (Шей, Терявяйнен) – 54:42 (pp) 2:2 Пауэр (Кребс, Бенсон) – 55:55 3:2 Миттельштадт – 65:00
НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Шайфли (Моррисси) – 02:06 1:1 Шмальц (Гюнтер, Цукер) – 13:45 (pp) 2:1 Коннор (Виларди, Шайфли) – 14:45 (pp) 3:1 Виларди (Шайфли, Моррисси) – 16:34 (pp) 3:2 Маччелли (Вялимяки, Круз) – 26:11 3:3 Шмальц (Керфут) – 41:04 4:3 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 60:33
НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2024, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Йози (Форсберг, Фаббро) – 21:00 1:1 Лундестрём (Джонс, Лисон) – 31:55 1:2 Форсберг (Новак) – 43:26 1:3 Маккэррон (Фаббро, Шервуд) – 48:43 2:3 Лисон (Мактавиш, Хенрик) – 57:36 2:4 Нюквист (О'Райлли) – 57:58
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» с 81 очком после 59 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 82 очками после 60 матчей.
Комментарии
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