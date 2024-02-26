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Форвард «Тампа-Бэй» — о Кучерове: он войдёт в историю как один из лучших игроков НХЛ

Форвард «Тампа-Бэй» — о Кучерове: он войдёт в историю как один из лучших игроков НХЛ
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Нападающий «Тампа-Бэй» Брэндон Хагель высоко оценил мастерство нападающего Никиты Кучерова. Россиянин первым в текущем сезоне НХЛ добрался до отметки в 100 набранных очков.

«Он войдёт в историю как один из лучших игроков НХЛ. У меня есть возможность играть рядом с ним, смотреть, как он это делает каждый вечер. Это ребята, на которых я равняюсь. Это ребята, на которых все смотрят и на которых равняются все в нашей раздевалке. Это особое достижение, и я снимаю перед ним шляпу», — цитирует Хагеля пресс-служба клуба.

На счету Кучерова 59 матчей, в которых нападающий набрал 102 очка — забросил 38 шайб и отдал 64 результативные передачи. В следующем матче «Тампа-Бэй» сыграет в гостях с «Филадельфией» 28 февраля.

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