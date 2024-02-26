Коннор Бедард повторил одно из достижений Патрика Кейна за «Чикаго»

Форвард «Чикаго» Коннор Бедард стал автором результативной передачи в матче с «Детройтом» (2:3 ОТ). В активе 18-летнего нападающего стало 40 (17+23) очков в 45 играх в дебютном сезоне в лиге при показателе полезности «-26».

Таким образом, Бедард повторил достижение Патрика Кейна по скорости набора 40 очков в дебютном сезоне в НХЛ в составе «Чикаго».

Ранее в клубной истории быстрее первые 40 очков в дебютном сезоне набрали Дени Савар (за 42 игры), Стив Лармер (за 43) и Джонатан Тэйвз (за 44).

Первый номер драфта НХЛ — 2023 лидирует в гонке бомбардиров среди новичков, опережая защитника «Миннесоты» Брока Фэйбера на шесть очков. Форвард пропустил полтора месяца из-за перелома челюсти, полученного в начале января.