Форвард «Сочи» Тянулин — об игре в ECHL: однажды тафгаи дрались на ледозаливочной машине

Нападающий «Сочи» Артур Тянулин рассказал об эффектных драках в хоккейной лиге Восточного побережья США (ECHL).

«Николя Мелош рассказывал о массовой драке перед игрой плей-офф в ECHL? Я на ней присутствовал. Это была то ли шестая, то ли седьмая игра финала конференции. В низших лигах нормально, когда идут провокации, лезут под кожу — и вот там то ли кто-то из соперников красную линию переехал, то ли мы заехали на чужую половину. Там за это надо отвечать, пошёл замес, подрались «четыре на четыре», игроков разняли и удалили до конца матча. Ещё был случай, который запомнился, — ребята на ледозаливочной машине дрались, тафгай из моей команды с чужим», — сказал Тянулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с Артуром Тянулиным читайте на «Чемпионате»: