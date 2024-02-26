«Стараюсь отдавать ему шайбу». Рекордсмен «Сочи» — об игре в тройке с Мичковым

Нападающий «Сочи» Артур Тянулин рассказл об игре в звене с Маратом Хуснутдиновым и Матвеем Мичковым.

«Как распределяли роли в звене с Мичковым и Хуснутдиновым? Не делили никаких ролей, просто пытаемся играть в хоккей, получать удовольствие и помогать команде в каждой игре. В каких-то играх не получается, нужно находить причины этого и играть стабильно. Я прекрасно понимаю, что Матвей любит находиться с шайбой, это его самая сильная сторона, я стараюсь отдавать ему шайбу, когда есть возможность.

В прошлом году мы оказались в одном звене, когда кто-то получил травму, сразу забили «Спартаку» гол, и потом полноценно нас свели вместе. Кажется, за 16 последних игр мы набрали 18 очков, было понимание, и в этом году тоже знали, чего ждать. Понадобилось немного времени, полгода не играли вместе, две недели надо было вспомнить всё это, потом мы неплохо играли», — сказал Тянулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.