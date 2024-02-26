Олимпийский чемпион заявил, что гордится Кучеровым и его результативностью в НХЛ

Олимпийский чемпион Сергей Светлов заявил, что гордится нападающим «Тампа-Бэй» Никитой Кучеровым и его результативностью в НХЛ. Россиянин в матче с «Нью-Джерси» (4:1) отметился четырьмя очками и первым в текущем сезоне НХЛ перевалил за отметку в 100 набранных результативных баллов.

«Мы гордимся такими ребятами, как Никита Кучеров, их результативностью. Рад, что российские хоккеисты с лучшей стороны проявляют себя в НХЛ. Кучеров — давно состоявшаяся звезда лиги. Этот снайпер и бомбардир снова всем дал понять, что является элитным игроком. Никита лишний раз всё доказывает не на словах, а на деле. Настоящий профессионал, наш человек и большой мастер», – сказал Светлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.