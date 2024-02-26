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Олимпийский чемпион оценил победу «Динамо» в регулярке и шансы в плей-офф КХЛ

Олимпийский чемпион оценил победу «Динамо» в регулярке и шансы в плей-офф КХЛ
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Олимпийский чемпион Сергей Светлов оценил победу московского «Динамо» в регулярке и заявил, что у бело-голубых есть хорошие шансы на успешное выступление в плей-офф КХЛ.

«Позитивный момент, что моя родная команда заняла первое место в регулярном чемпионате КХЛ и выиграла Кубок Континента. Хочется пожелать, чтобы динамовцы не останавливались, а продолжали погоню за самым важным трофеем сезона — третьим Кубком Гагарина в своей истории. У «Динамо» есть все данные: линии сбалансированы, лидеры играют стабильно и уверенно. Важно, чтобы ребята подошли к плей-офф в хорошем тонусе и без травм. Вообще же, у москвичей ровная команда: есть молодёжь и средний уровень, хватает опытных мастеров, поэтому команда готова для больших дел и результатов», – сказал Светлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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