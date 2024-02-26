Бадюков: конкурировать за Тянулина будет тяжело, но надеемся, что он останется в «Сочи»

Заместитель генерального директора по хоккейным операциям ХК «Сочи» Алексей Бадюков заявил, что будет очень непросто сохранить лидера команды Артура Тянулина на следующий сезон.

«Удастся или не удастся сохранить Тянулина – это вопрос переговоров. Игрок прекрасно понимает, что, набрав 45 очков, он котируется на рынке очень серьёзно, и конкурировать за него будет очень тяжело. Естественно, будем разговаривать, обсуждать его запросы.

Главное, что я хочу сказать, что в «Сочи» сформировался костяк. Бердин, Криштоф, Мичков – это те имена, которые все знают и ассоциируют с «Сочи». Надо постараться это сохранить. Тянулин приходил к нам как тёмная лошадка, есть ряд моментов по его игре, но все понимают, как он работает, какое у него отношение. Это настоящий лидер-бомбардир. Мы знаем и его негативные, и положительные стороны. Для болельщиков Тянулин ассоциируется с «Сочи». Будем надеяться, что договоримся и он останется», — передаёт слова Бадюкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.