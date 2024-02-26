В «Сочи» рассказали, почему клуб в текущем сезоне вновь остался без плей-офф

Заместитель генерального директора по хоккейным операциям ХК «Сочи» Алексей Бадюков подвёл итоги сезона, в котором сочинцы вновь остались без плей-офф, заняв 10-ю строчку в таблице Запада.

«Тяжёлый сезон. Работа началась в конце прошлого сезона, мы проработали вместе с тренерским штабом молодую поросль из МХЛ. Там произошла смена поколений, порядка 18 игроков нам надо было проработать, на кого можно рассчитывать дальше, кто будет играть в нашей системе. Это большой пласт игроков, со многими не хотелось расставаться, но конкуренция – двигатель прогресса. Надо было составить костяк новой команды, в этом сезоне около 22 новых игроков сыграли за команду. Новая команда строилась с лета.

Ожидания были хорошими, но мы понимали, что сезон длинный и пройти ровно 68 матчей не удаётся никому, даже командам с большим бюджетом или глубиной состава. Мы не стали исключением. Хорошее было начало. Благодарю людей, которые продолжали в нас верить весь сезон. Были и полные трибуны в некоторых матчах, ставили рекорды, маркетинговая служба работала на износ. Все были воодушевлены, ребята и тренерский штаб полностью выкладывались. Но травмы, болезни, потери сказывались на длинном отрезке. К сожалению, в эти два-три месяца не хватило очков, чуть-чуть мы начали спотыкаться.

Атакующий хоккей, который показывала команда, особенно в начале сезона, когда были силы и все были здоровые, всем нравился, к тому же набирали очки, шли и в восьмёрке, и какое-то время даже в тройке. Считаю, шаг вперёд сделан. Костяк сохранится на следующий год. Многих ребят хотим сохранить. Наши, местные ребята, которых знает тренерский штаб, это наши ребята, которых нужно развивать. Они будут прибавлять с каждым сезоном и уже прочно обосновались в КХЛ. Для нас это очень важный показатель. Будем работать дальше в этом направлении. Сейчас будут сборы, будем просматривать молодёжь. Да, не попали в плей-офф, но лига очень ровная, многое решают нюансы», — передаёт слова Бадюкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.