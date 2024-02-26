Новиков: Кочетков может перевернуть НХЛ, если будет дружить с головой

Заслуженный тренер России Юрий Новиков отметил прогресс в игре российского вратаря «Каролины» Петра Кочеткова. В нынешнем сезоне голкипер одержал 15 побед в 30 матчах, процент отражённых бросков составил 91. Россиянин по ходу карьеры в НХЛ и АХЛ неоднократно проявлял себя как эмоциональный голкипер и часто участвовал в потасовках на льду.

«Кочетков может перевернуть НХЛ. Это не Василевский, но у него своя и очень интересная манера игры. Он хорошо и по-своему понимает игру. Давайте посмотрим за ним. Если он будет дружить с головой, то вырастет в интересного вратаря. Пётр ни на кого не похож и очень хорош. Мне он очень интересен. У него нестандартный хоккейный путь. Мне нравится, как Кочетков играет, где-то даже с улыбкой и не веря в то, куда он попал», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Всего в НХЛ 24-летний вратарь провёл 57 матчей, в которых одержал 30 побед с процентом отражённых бросков 90,9. На счету Кочеткова три шат-аута в текущем сезоне при коэффициенте надёжности 2,36.