Завершился регулярный чемпионат 16-го сезона КХЛ

Сегодня, 26 февраля, завершился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. Чемпионат шёл почти шесть месяцев, стартовав 1 сентября матчем между ЦСКА и «Ак Барсом» (2:5).

По итогам регулярки определились 16 команд, попавшие в плей-офф. На Западе это московское «Динамо», СКА, «Локомотив», «Спартак», «Северсталь», «Торпедо», ЦСКА и минское «Динамо». В розыгрыш Кубка Гагарина от Восточной конференции попали «Металлург», «Авангард», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Автомобилист», «Трактор», «Лада» и «Амур».

Обладателями Кубка Континента стало московское «Динамо». В отличие от прошлого сезона-2022/2023 в плей-офф не попали подмосковный «Витязь», «Нефтехимик», «Сибирь» и «Адмирал».

Матчи первого раунда Кубка Гагарина стартуют 29 февраля.