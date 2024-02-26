Двукратный обладатель Кубка Гагарина: для ЦСКА нет разницы, с кем играть в плей-офф

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил шансы московского ЦСКА в первом раунде плей-офф, где им предстоит сыграть либо с ярославским «Локомотивом», либо с санкт-петербургским СКА.

«Для ЦСКА нет лёгких соперников. СКА и «Локомотив» — очень сильные коллективы, которые в этом году рассчитывают на победу в Кубке Гагарина. Для ЦСКА нет разницы, с кем играть. Обе команды очень амбициозны, они успешно прошли регулярный чемпионат. В этом плане для армейцев плей-офф в этом году будет очень сложным. Впрочем, если ЦСКА планирует идти за Кубком, то ему не стоит выбирать соперника. Обыгрывать придётся всех», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Напомним, если ЦСКА не проигрывает в основное время московскому «Динамо» ИЛИ «Торпедо» любым способом проигрывает дома «Ладе», то формируются пары СКА — «Торпедо» и «Локомотив» — ЦСКА. Если ЦСКА проигрывает бело-голубым в основное время И «Торпедо» обыгрывает «Ладу» любым способом, то формируются пары СКА — ЦСКА, «Локомотив» — «Торпедо».