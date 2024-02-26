Макеев: в чём должен прибавить «Автомобилист»? Это атмосфера в коллективе

32-летний российский нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Алексей Макеев объяснил, в чём заключается стиль главного тренера команды – Николая Заварухина, а также выразил мнение о том, в чём необходимо прибавлять команде.

«У Николая Николаевича акцент сделан на оборону – чтобы вся пятёрка оборонялась. В атаку заставляют четвёртого защитника подключаться, но моё личное мнение — этого мало. В хоккее современные тенденции заключаются в том, что надо пятёркой отыграть в обороне и пятёркой атаковать. Тяжело трём нападающим против пятерых соперников атаковать. Если бы пятёркой оборонялись и пять человек было в атаке, то так было бы гораздо легче. Намного больше бы шайб забивали.

В чём «Автомобилист» должен добавить, чтобы улучшить свои результаты в этом сезоне? В первую очередь это атмосфера в коллективе. Должен быть позитив у ребят, с улыбками должны приходить в ледовый, проводить тренировку на позитиве, на игры приходить с хорошим настроением, играть в хоккей с эмоциями, забивать голы, одерживать победу и идти домой отдыхать», — приводит слова Макеева EANews.

Напомним, в нынешнем сезоне Макеев принял участие в 67 матчах, в которых отметился 31 (15+16) результативным действием при показателе полезности «+11».