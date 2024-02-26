«Трактор» победил в овертайме «Амур», упустив преимущество в три шайбы в основное время

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
Примечательно, что к середине второго периода хоккеисты «Трактора» вели в счёте со значительным перевесом в три шайбы – отличились Владимир Ткачёв, Никита Сошников и Семён Дер-Аргучинцев. Однако уже к середине заключительного игрового отрезка «Амур» восстановил паритет, сравняв счёт, — отличились Дмитрий Шевченко, Кирилл Слепец и Иван Мищенко. В овертайме гол Владимира Ткачёва, оформившего дубль, принёс победу «Трактору».
Напомним, «Трактор» узнал своего соперника по первому раунду Кубка Гагарина – 2024 ещё накануне – им стал уфимский «Салават Юлаев». «Амур» же получил в соперники магнитогорский «Металлург» после того, как подопечные Андрея Разина в параллельном матче обыграли «Авангард» (2:1) и сохранили за собой первую строчку Восточной конференции.
- 26 февраля 2024
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