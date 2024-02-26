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«Трактор» победил в овертайме «Амур», упустив преимущество в три шайбы в основное время

«Трактор» победил в овертайме «Амур», упустив преимущество в три шайбы в основное время
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Ткачёв (Карпухин, Щучинов) – 09:19 (5x5)     2:0 Сошников (Дер-Аргучинцев, Бурдасов) – 25:10 (5x5)     3:0 Дер-Аргучинцев (Сошников, Бурдасов) – 25:35 (5x5)     3:1 Шевченко (Дрозг, Гуркин) – 38:08 (5x4)     3:2 Слепец (Гиздатуллин) – 44:36 (5x5)     3:3 Мищенко (Шевченко, Дрозг) – 49:45 (5x5)     4:3 Ткачёв – 60:16 (3x3)    

Примечательно, что к середине второго периода хоккеисты «Трактора» вели в счёте со значительным перевесом в три шайбы – отличились Владимир Ткачёв, Никита Сошников и Семён Дер-Аргучинцев. Однако уже к середине заключительного игрового отрезка «Амур» восстановил паритет, сравняв счёт, — отличились Дмитрий Шевченко, Кирилл Слепец и Иван Мищенко. В овертайме гол Владимира Ткачёва, оформившего дубль, принёс победу «Трактору».

Напомним, «Трактор» узнал своего соперника по первому раунду Кубка Гагарина – 2024 ещё накануне – им стал уфимский «Салават Юлаев». «Амур» же получил в соперники магнитогорский «Металлург» после того, как подопечные Андрея Разина в параллельном матче обыграли «Авангард» (2:1) и сохранили за собой первую строчку Восточной конференции.

Сетка Кубка Гагарина - 2024.
Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.
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