«Спасибо всем, кто в нас верил». Главный тренер «Авангарда» подвёл итоги регулярки

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец подвёл итоги регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 для своей команды после поражения от магнитогорского «Металлурга» (1:3).

«Считаю, что хорошо провели регулярный чемпионат, у нас была новая команда, новая система, много пришлось работать, чтобы поставить её так, как мы хотели. Но результат лучше, чем в прошлом году, и по очкам, и по месту. Спасибо всем, кто в нас верил, нашим болельщикам. Надеюсь, что в плей-офф мы будем играть лучше.

Заскучали лидеры? Повторяется картина прошлого сезона, тогда мне тоже пришлось убирать Найта от Буше и Ткачёва. Сейчас были эксперименты, пробовали разные моменты. Но в конечном счёте от добра добро не ищут, поэтому по ходу сегодняшнего матча вернулись к привычным сочетаниям. Первый вратарь на плей-офф? Скорее всего, Хомченко начнёт», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард», набрав 92 очка в 68 матчах, занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и получил тольяттинскую «Ладу» в соперники по первому раунду Кубка Гагарина – 2024.