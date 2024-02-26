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Гусева наградили «золотым» шлемом за покорение рекорда Мозякина по очкам в КХЛ

Гусева наградили «золотым» шлемом за покорение рекорда Мозякина по очкам в КХЛ
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В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Динамо» принимает столичный ЦСКА. Идёт первый период, счёт не открыт – 0:0.

Перед началом встречи состоялась торжественная церемония в честь 31-летнего российского нападающего московского «Динамо» Никиты Гусева, покорившего рекорд экс-форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина по количеству набранных очков за один регулярный чемпионат. Из рук легенды «Динамо» Александра Мальцева он получил значимую награду – «золотой» шлем.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, Гусев, ассистировавший на гол Джордана Уила в овертайме встречи с «Адмиралом» (4:3 ОТ), набрал своё 86-е (23+63) очко в 67-й игре и покорил рекорд Сергея Мозякина по количеству результативных действий за один регулярный чемпионат, на его счету было 85 (48+37) очков в 60 встречах сезона-2016/2017.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
2-й период
0 : 0
ЦСКА
Москва
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