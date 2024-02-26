Разин: знал, что молодёжь «Металлурга» будет рвать и метать. А всякие разговоры, гадости…

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над омским «Авангардом» (3:1) в заключительной игре регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024.

«В принципе, план сработал. Хотели дать отдохнуть ведущим игрокам, потому что шесть игр было за 12 дней, плюс «Амур» был на коне. Тяжёлые игры были, не стали рисковать. Знали, что молодёжь будет рвать и метать, выйдет заряженной на победу. Получилось, что планировали. А всякие разговоры, всякие гадости… Это было, есть и будет всегда.

Я доволен концовкой регулярки, хотя не было задачи выиграть Восток. Сезон прошли ровненько, был один только спад, когда пять матчей проиграли, но там были тяжёлые перелёты, ребята подсели. Много положительных моментов: зритель вернулся на трибуны, прорыв молодёжи. Кто думал, что Набоков станет основным вратарём, Юров – лучшим бомбардиром, а Гребёнкин закончит регулярку капитанством?» — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Металлург», набрав 95 очков в 68 матчах, завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона-2023/2024 на первом месте. Они начнут свой поход за Кубком Гагарина играми с хабаровским «Амуром» в первом раунде.