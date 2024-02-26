Козырев прокомментировал поражение «Северстали» от «Салавата Юлаева»

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Козырев подвёл итоги заключительной встречи регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:4).

«Интересный матч получился. Мы создали много моментов, собственно говоря, так же, как и соперник. В концовке получилось так, что не хватило концентрации. Дали отдохнуть нашим лидерам, на которых в последний месяц выпала большая нагрузка. Ребята, которые играли, тоже не разочаровали. Наш вратарь здорово сыграл, для него это был второй матч в КХЛ. Готовимся к плей-офф.

Аймурзин с капитанской нашивкой в родном городе – это символический жест? Нет, мы дали Адаму Лишке отдохнуть, поэтому капитаном стал Аймурзин.

Оценка его игры? Он шикарно играет. Вы видите, что Данил – наш лидер, игрок ведущего звена.

Над чем ему нужно ещё работать? Над всем», — приводит слова Козырева пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина «Северстали» предстоит встретиться с московским «Спартаком». Старт серии – 29 февраля.