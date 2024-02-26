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Дубль Порядина не спас московский «Спартак» от поражения минскому «Динамо»

Дубль Порядина не спас московский «Спартак» от поражения минскому «Динамо»
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московский «Спартак» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2024, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Кузнецов (Денисов, Сотишвили) – 16:58 (5x5)     0:2 Ритчи (Энас, Хэмилтон) – 19:28 (5x4)     1:2 Порядин (Савиков, Николаев) – 22:39 (5x5)     1:3 Энас (Жихарев) – 31:20 (5x5)     2:3 Порядин (Чайковски) – 48:59 (5x4)     2:4 Меркли (Ритчи) – 59:50 (en)    

В составе минчан отличились Сергей Кузнецов, Бретт Ритчи, Сэм Энас и Ник Меркли. У красно-белых дублем отметился нападающий Павел Порядин.

Напомним, «Спартак», набрав 88 очков в 68 матчах, ранее уже обеспечил себе четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Минское «Динамо» (69) также гарантировало себе восьмую строчку.

Обе команды уже знают своих соперников по первому раунду Кубка Гагарина – 2024 – «Спартак» встретится с череповецкой «Северсталью», а минское «Динамо» получило в оппоненты обладателя Кубка Континента – московское «Динамо».

Календарь Кубка Гагарина - 2024.
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