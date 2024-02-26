Дубль Порядина не спас московский «Спартак» от поражения минскому «Динамо»

В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московский «Спартак» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе минчан отличились Сергей Кузнецов, Бретт Ритчи, Сэм Энас и Ник Меркли. У красно-белых дублем отметился нападающий Павел Порядин.

Напомним, «Спартак», набрав 88 очков в 68 матчах, ранее уже обеспечил себе четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Минское «Динамо» (69) также гарантировало себе восьмую строчку.

Обе команды уже знают своих соперников по первому раунду Кубка Гагарина – 2024 – «Спартак» встретится с череповецкой «Северсталью», а минское «Динамо» получило в оппоненты обладателя Кубка Континента – московское «Динамо».