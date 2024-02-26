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Президент КХЛ поздравил «Динамо» с завоеванием Кубка Континента

Президент КХЛ поздравил «Динамо» с завоеванием Кубка Континента
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Президент КХЛ Алексей Морозов выступил с поздравлениями в адрес руководства и хоккеистов московского «Динамо» после их победы в регулярном чемпионате КХЛ и завоевания Кубка Континента.

«Поздравляем московское «Динамо» с завоеванием Кубка Континента – команда провела хороший регулярный чемпионат, показала результативную игру и впервые за 10 лет заполучила этот значимый трофей», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Напомним, о том, что «Динамо» обеспечило себе первую строчку в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ, стало известно накануне после того, как СКА проиграл «Куньлунь Ред Стар» (2:3).

В первом раунде плей-офф КХЛ бело-голубые сыграют с минским «Динамо». Старт серии – 1 марта.

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