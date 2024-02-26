Алексей Морозов подвёл итоги регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024

Президент КХЛ Алексей Морозов, подводя итоги по завершении регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024, отметил рост посещаемости матчей в нынешнем сезоне.

«Можно сказать, что регулярный чемпионат удался: качественный хоккей и совместная работа лиги и клубов привлекли на трибуны новых болельщиков. В этом сезоне мы вместе установили новый рекорд по средней посещаемости матчей КХЛ и надеемся, что в дальнейшем эта цифра – 6622 зрителя – будет только расти», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, регулярный чемпионат сезона-2023/2024 установил новый рекорд средней посещаемости регулярных чемпионатов КХЛ – 6622 зрителя. Предыдущий рекорд — 6492 зрителя — был установлен в сезоне-2019/2020.

При этом регулярка сезона-2023/2024 стала четвёртой по общей посещаемости. Больше посещали матчи с 2014 по 2017 год.