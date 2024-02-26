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Иван Федотов эмоционально отреагировал на гол Уила в овертайме, разбив клюшку об штангу

Иван Федотов эмоционально отреагировал на гол Уила в овертайме, разбив клюшку об штангу
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27-летний российский вратарь ЦСКА Иван Федотов эмоционально отреагировал на гол канадского легионера московского «Динамо» (3:4 ОТ) Джордана Уила в конце овертайма заключительного матча регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024.

Федотов, отразивший 31 бросок в этой игре, не совладал с эмоциями и разбил клюшку об штангу ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Федотов принял участие в 44 матчах, отразив 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,37.

Несмотря на поражение, ЦСКА сохранил за собой шестую позицию в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 76 очков в 68 матчах. В первом раунде Кубка Гагарина подопечные Сергея Фёдорова встретятся с ярославским «Локомотивом».

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Рашевский (Гусев, Уил) – 20:29 (5x4)     1:1 Слепышев (Соркин, Нестеров) – 26:25 (5x4)     1:2 Мамин (Светлаков, Абрамов) – 38:53 (5x5)     1:3 Нестеров (Окулов, Абрамов) – 46:10 (5x5)     2:3 Рашевский (Гусев, Менелл) – 55:59 (5x3)     3:3 О'Делл (Гусев, Уил) – 58:03 (5x5)     4:3 Уил (Миронов, Ильенко) – 63:45 (3x3)    
Календарь плей-офф КХЛ.
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