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Иван Федотов эмоционально отреагировал на гол Уила в овертайме, разбив клюшку об штангу

27-летний российский вратарь ЦСКА Иван Федотов эмоционально отреагировал на гол канадского легионера московского «Динамо» (3:4 ОТ) Джордана Уила в конце овертайма заключительного матча регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024.

Федотов, отразивший 31 бросок в этой игре, не совладал с эмоциями и разбил клюшку об штангу ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Федотов принял участие в 44 матчах, отразив 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,37.

Несмотря на поражение, ЦСКА сохранил за собой шестую позицию в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 76 очков в 68 матчах. В первом раунде Кубка Гагарина подопечные Сергея Фёдорова встретятся с ярославским «Локомотивом».