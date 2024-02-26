Главный тренер ЦСКА — о потере инстинкта убийцы: это отсутствие какой-то концентрации

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после поражения от московского «Динамо» (3:4 ОТ) в заключительной игре регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 рассказал о проблемах с сохранением концентрации у своих подопечных.

«Сложно представить, чтобы ЦСКА прежних лет упустил такую игру – не тревожит ли, что перед плей-офф потерян инстинкт убийцы? С самого начала сезона у нас были катаклизмы вот такого плана. Я много раз говорил о том, что такие вещи не похожи на нашу группу ребят. Совершенно с вами согласен. Тревожит или не тревожит – для меня это второстепенно. То, что они случаются и случаются чаще, чем бы хотелось, и случаются в простых ситуациях, наверное, это отсутствие какой-то концентрации.

Не знаю, какой там должен быть инстинкт, но, если ты ошибаешься в простых ситуациях, это подготовка. Не думаю, что в тех ситуациях мы были уставшими. Это просто определённая концентрация. Она всегда нужна. Знаю, что ребята были в игре, но те вещи, которые мы не сделали, они делаются автоматически. Но, как вы все видели, этого не случалось в тех моментах, которые казались простыми для нашей группы и для нашей команды.

Нельзя однозначно ответить – тревожит или не тревожит. Это точно неприятно. Мы потерпели достаточно обидное поражение в связи с такого рода действиями. Это тоже концентрация. И удаления – это тоже концентрация. Тем не менее хотелось бы думать немного позитивнее об этой игре. Всё-таки мы достаточно хорошо сыграли большую часть матча, но вы видели концовку. Поэтому придётся провести определённые мероприятия, которые позволят нам определиться с тем, как мы пойдём дальше», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, несмотря на поражение, ЦСКА сохранил за собой шестую позицию в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 76 очков в 68 матчах. В первом раунде Кубка Гагарина подопечные Сергея Фёдорова встретятся с ярославским «Локомотивом»