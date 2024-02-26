Кудашов — о дерби с ЦСКА, которое не несло ценности: хорошо, что бывают такие игры

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, как настраивал своих подопечных на заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 с московским ЦСКА (3:4), который не имел никакой турнирной значимости для команды.

«Как настраивал команду на матч, который не имел никакого турнирного значения, но на который пришёл полный стадион? А вот это и есть настрой. Игроки уже сами понимают. И когда мы стали проигрывать, они сами понимали, что пришёл народ, чтобы болеть за нас и переживать.

Снимал бы я вратаря так легко, если бы это был более важный матч? Честно скажу, что не знаю, потому что сегодня мы это также обсуждали и пришли к тому, что хорошо, что иногда бывают такие игры, когда вообще ничего не имеет значения. Поэтому можно пробовать разные варианты и тренировать, давая игрокам разные роли», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в первом раунде плей-офф КХЛ бело-голубые сыграют с минским «Динамо». Старт серии – 1 марта.