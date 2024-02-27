Рашевский — о поражении СКА: в моменте увидел, что счёт 3:0, и был приятно удивлён

23-летний российский нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал, как узнал накануне о поражении СКА от «Куньлунь Ред Стар» (2:3), вследствие которого бело-голубые гарантировали себе Кубок Континента, а также прокомментировал победу над московским ЦСКА (4:3 ОТ) в заключительной игре регулярного чемпионата КХЛ.

«Что делал вчера во время матча СКА? Поставил матч фоном и особо не смотрел. Но в моменте увидел, что счёт 3:0, и был приятно удивлён, честно говоря. Мы ни в коем случае не рассчитывали на это. Но приятно, что для нас всё так удачно сложилось и что сегодня мы могли выйти на игру и где-то сыграть поспокойнее, без лишней нервозности. Сегодня сыграли спокойно и добыли победу. Это был приятный бонус в конце.

Мы играли в первую очередь для болельщиков. Хотели показать красивый скоростной хоккей и, конечно же, результат. Нам это удалось. Рад, что мы собрались, когда проигрывали в две шайбы, сравняли в счёте, а в овертайме Джордан классно реализовал выход один на один», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Напомним, Рашевский принял участие в 67 матчах завершившегося регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился 43 (24+19) результативными действиями при показателе полезности «+20».