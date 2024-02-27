Кудашов: интересная штука. Заняли первое место в чемпионате и теперь, как потерпевшие

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о предстоящих играх Кубка Гагарина – 2024 с минским «Динамо» в первом раунде.

«Несколько дней до начала плей-офф, а мы до сих пор не знаем даты первой игры? Дата вроде уже стала известна, но раз её ещё официально не объявили, то не надо об этом. А ситуация… Нельзя сказать, что она тяжёлая. Мы примем всё как есть. Но хотелось бы уже получить какой-то план подготовки. Да, завтра мы дали выходной, а дальше мы не знаем, что, как, чего и самое интересное, что где.

И получается вот какая интересная штука – команда заняла первое место в чемпионате и теперь, как потерпевшая. Вот так можно сказать, потому что она в худших условиях, чем восьмое место. Конечно, я утрирую, но это так и есть», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.