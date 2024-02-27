«Вашингтон» забил два гола за 14 секунд в матче с «Оттавой»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арен» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 4:2 в пользу хозяев. «Вашингтон» забили два гола за 14 секунд. Это самые быстрые голы подряд, забитые «Кэпиталз» в этом сезоне. Ранее команде удавалось забросить две шайбы за 15 секунд.

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На данный момент «Вашингтон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 61 очко. «Оттава», в свою очередь, находится на 14-м месте, набрав 53 очка.