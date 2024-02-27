«Вашингтон» забил два гола за 14 секунд в матче с «Оттавой»
Поделиться
В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арен» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз».
НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
6 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Протас (Манта, Макмайкл) – 06:30 2:0 Карлсон (Строум) – 08:30 (pp) 2:1 Батерсон (Ткачук, Пинто) – 10:12 2:2 Пинто (Хэмоник, Ткачук) – 12:41 3:2 Пасиоретти (Сгарбосса, Макмайкл) – 18:33 (pp) 4:2 Маленстин (Протас, Обе-Кюбель) – 18:47 4:3 Ткачук (Тарасенко, Пинто) – 21:27 5:3 Лапьер (Маленстин, Бир) – 21:58 6:3 Лапьер (Манта, Протас) – 30:55
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 4:2 в пользу хозяев. «Вашингтон» забили два гола за 14 секунд. Это самые быстрые голы подряд, забитые «Кэпиталз» в этом сезоне. Ранее команде удавалось забросить две шайбы за 15 секунд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P…
На данный момент «Вашингтон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 61 очко. «Оттава», в свою очередь, находится на 14-м месте, набрав 53 очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 февраля 2024
-
04:07
-
03:38
-
00:15
-
00:02
-
00:00
- 26 февраля 2024
-
23:54
-
23:44
-
23:40
-
23:36
-
23:30
-
23:23
-
23:18
-
23:12
-
23:04
-
23:02
-
22:52
-
22:46
-
22:42
-
22:33
-
22:26
-
22:23
-
22:20
-
22:17
-
22:12
-
21:58
-
21:55
-
21:52
-
21:49
-
21:25
-
21:12
-
21:04
-
21:03
-
20:58
-
20:41
-
20:34
Партнерский контент