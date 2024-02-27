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«Вашингтон» одержал победу над «Оттавой», Овечкин очков не набрал

Сегодня, 27 февраля, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 6:3 (4:2, 2:1, 0:0).

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Алексей Протас, Джон Карлсон, Макс Пасиоретти и Бек Малинстин, а также дубль на счету Хендрикса Лапьера. Российский нападающий Александр Овечкин принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.

За «Оттаву» голами отличились Дрейк Батерсон, Шейн Пинто и Брэди Ткачук.

После 57 матчей «Вашингтон» занимает девятое место в Восточной конференции с 63 очками. «Оттава» расположилась на 14-й строчке, набрав 53 очка в 56 играх.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт с «Детройн Ред Уингз», а «Оттава» сыграет с «Нэшвилл Предаторз».

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