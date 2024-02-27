«Эдмонтон» одержал победу над «Лос-Анджелесом» в матче НХЛ

Сегодня, 27 февраля, в канадском городе Эдмонтон на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2.

Голы в составе «Эдмонтона» забили Зак Хайман, Леон Драйзайтль, Эван Бушар и Райан Ньюджент-Хопкинс. За «королей» отличились Тревор Мур и Алекс Лаферрье. Напомним, что 11 февраля команды играли друг с другом в Лос-Анджелесе, тогда победу одержала команда Джима Хиллера, который исполняет обязанности главного тренера «королей».

Отметим, что «Эдмонтону» и «Лос-Анджелес Кингз» осталось провести ещё один матч в рамках нынешнего сезона. Игра состоится 29 марта на арене «Роджерс Плэйс».