«Эдмонтон» одержал победу над «Лос-Анджелесом» в матче НХЛ
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Сегодня, 27 февраля, в канадском городе Эдмонтон на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2024, вторник. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Мур (Байфилд, Энглунд) – 06:45 1:1 Хайман (Макдэвид) – 19:36 1:2 Лаферрье (Копитар, Рой) – 27:34 2:2 Драйзайтль (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 35:56 (pp) 3:2 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 41:25 4:2 Ньюджент-Хопкинс (Браун, Янмарк) – 56:31
Голы в составе «Эдмонтона» забили Зак Хайман, Леон Драйзайтль, Эван Бушар и Райан Ньюджент-Хопкинс. За «королей» отличились Тревор Мур и Алекс Лаферрье. Напомним, что 11 февраля команды играли друг с другом в Лос-Анджелесе, тогда победу одержала команда Джима Хиллера, который исполняет обязанности главного тренера «королей».
Отметим, что «Эдмонтону» и «Лос-Анджелес Кингз» осталось провести ещё один матч в рамках нынешнего сезона. Игра состоится 29 марта на арене «Роджерс Плэйс».
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