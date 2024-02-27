Рантанен: до программы помощи Ничушкин показывал свой лучший хоккей за карьеру в НХЛ

Нападающий «Колорадо» Микко Рантанен прокомментировал сообщение о том, что его одноклубник российский форвард Валерий Ничушкин завершил участие в Программе помощи НХЛ. Теперь россиянин получил разрешение на то, чтобы вернуться в расположение своего клуба.

«Перед попаданием в программу помощи он, пожалуй, показывал свой лучший хоккей за карьеру в НХЛ. Он в самом расцвете сил и очень ценен для нас», — отметил Микко Рантанен в интервью The Denver Post.

Напомним, в нынешнем сезоне Ничушкин провёл 40 матчей, в которых отметился 42 (22+20) результативными действиями, при показателе полезности «+9». Всего в НХЛ россиянин провёл 498 матчей и набрал 263 (110+153) очка.

Ранее о Ничушкине высказался нападающий «Колорадо Эвеланш» и один из лучших бомбардиров текущего регулярного чемпионата НХЛ Натан Маккиннон.