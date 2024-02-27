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Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ, кто отдал 70 передач в 4+ сезонах подряд

Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ, кто отдал 70 передач в 4+ сезонах подряд
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Сегодня, 27 февраля, в канадском городе Эдмонтон на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2.

Капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился в игре двумя результативными передачами. Таким образом, канадский форвард записал на свой счёт 70-й ассист в нынешнем сезоне. Для нападающего это стал четвёртый сезон подряд, когда он отдал 70+ ассистов. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ по данному показателю. Чаще него 70+ передач отдавали: Уэйн Гретцки (13 сезонов подряд), Бобби Орр (6), Адам Оутс (5). Такое же количество сезонов подряд было у Питера Штясны и Ги Лефлëра.

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