Дубль Пастрняка не спас «Бостон» от поражения по буллитам в игре с «Сиэтлом»

В Сиэтле закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Бостон Брюинз». Встреча закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.
На шестой минуте первого периода Давид Пастрняк с передач Кевина Шаттенкирка и Йеспера Боквиста открыл счёт во встрече.
На пятой минуте второго периода Джордан Эберле восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Давид Пастрняк с передачи Павла Захи вновь вывел гостей вперёд, оформив дубль.
В начале третьего игрового отрезка Винс Данн с передач Андре Бураковски и Янни Гурда сделал счёт 2:2. На 15-й минуте периода Оливер Бьёркстранд с передач Уильяма Боргена и Александера Веннберга впервые в игре вывел «Сиэтл» вперёд. На 18-й минуте периода Чарли Койл с передач Давида Пастрняка и Брэда Маршана сделал счёт 3:3.
В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Кайлера Ямамото.
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