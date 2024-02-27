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Дубль Пастрняка не спас «Бостон» от поражения по буллитам в игре с «Сиэтлом»

Дубль Пастрняка не спас «Бостон» от поражения по буллитам в игре с «Сиэтлом»
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В Сиэтле закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Бостон Брюинз». Встреча закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2024, вторник. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 3
Б
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Шаттенкирк, Боквист) – 05:53     1:1 Эберле – 24:45 (pp)     1:2 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 37:08     2:2 Данн (Бураковски, Гурд) – 45:29     3:2 Бьёркстранд (Борген, Веннберг) – 54:30     3:3 Койл (Пастрняк, Маршан) – 57:08 (pp)     4:3 Ямамото – 65:00    

На шестой минуте первого периода Давид Пастрняк с передач Кевина Шаттенкирка и Йеспера Боквиста открыл счёт во встрече.

На пятой минуте второго периода Джордан Эберле восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Давид Пастрняк с передачи Павла Захи вновь вывел гостей вперёд, оформив дубль.

В начале третьего игрового отрезка Винс Данн с передач Андре Бураковски и Янни Гурда сделал счёт 2:2. На 15-й минуте периода Оливер Бьёркстранд с передач Уильяма Боргена и Александера Веннберга впервые в игре вывел «Сиэтл» вперёд. На 18-й минуте периода Чарли Койл с передач Давида Пастрняка и Брэда Маршана сделал счёт 3:3.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Кайлера Ямамото.

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