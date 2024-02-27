Пастрняк сравнялся с Ковальчуком по очкам в НХЛ среди европейцев не старше 28 лет

В Сиэтле закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Бостон Брюинз». Встреча закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

В данном матче форвард «Бостона» Давид Пастрняк набрал 3 (2+1) очка. Теперь на счету 27-летнего чешского нападающего за карьеру в Национальной хоккейной лиге 702 (339+363) очков. Как сообщает аккаунт StatsCentre на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter), Пастрняк сравнялся с Ильёй Ковальчуком по очкам среди европейцев не старше 28 лет и делит пятое место по данному показателю. Отметим, что на третьей строке — капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (735), рекордсменом является Яромир Ягр (939).