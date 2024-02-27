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Словак из лиги Украины: хотелось бы увидеть моралистов, когда они получат чек из России

Словак из лиги Украины: хотелось бы увидеть моралистов, когда они получат чек из России
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26-летний словацкий вратарь команды украинской лиги «Киев Кэпиталз» Борис Бабик ответил на вопрос, как он относится к игрокам из Европы, которые играют в Континентальной хоккейной лиге.

«Мне не очень хочется углубляться в эту тему. У меня есть несколько словацких друзей в КХЛ. Это их дело, но им приходится мириться с тем, что кто-то бросит камень в их сторону. Однако они всю жизнь играют в хоккей, в чём-то я их понимаю, в чём-то нет. Но я бы хотел сказать ещё одну вещь.

Я хотел бы увидеть моралистов, которые пытаются разжечь конфликт, и посмотреть на них, когда они получат чек из КХЛ. Где будут их принципы тогда? Посмотрите, какую историю они раздули с Юлиусом Гудачеком. А играл он даже не в России, а в Казахстане.

Многие, если бы увидели сумму на бумаге и поняли, что могут получить для себя и своих семей, вдруг пересмотрели бы своё отношение ко всему этому», — цитирует Бабика Pravda.sk.

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