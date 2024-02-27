Пастрняк уступает только Ягру по скорости достижения 700 очков среди чешских игроков в НХЛ

В Сиэтле состоялся матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Бостон Брюинз». Встреча закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

В этом матче форвард «Бостона» Давид Пастрняк набрал 3 (2+1) очка. Теперь на счету 27-летнего чешского нападающего 702 (339+363) очка в 652 играх за карьеру в Национальной хоккейной лиге. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Пастрняк стал 12-м игроком из Чехии, набравшим 700+ очков в лиге. При этом только Яромир Ягр достиг этой отметки быстрее — за 557 сыгранных матчей.

Напомним, ранее стало известно, что Пастрняк сравнялся с Ильёй Ковальчуком по очкам в НХЛ среди европейских игроков не старше 28 лет.