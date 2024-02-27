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Ружичка выступил с заявлением после скандального видео с белым порошком

Ружичка выступил с заявлением после скандального видео с белым порошком
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Нападающий Адам Ружичка сделал заявление после того, как выложил видео, в котором игрок сидит рядом с белым порошком и банковской картой.

«Я совершил большую ошибку и извлеку из неё урок. Я вас всех люблю и буду всегда благодарен. Адам», — написал хоккеист на своей странице в социальной сети.

Напомним, после скандала «Аризона Койотс» выставила форварда на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

Ружичка начал этот сезон Национальной хоккейной лини в «Калгари Флэймз», где провёл 39 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач. Позже форвард был отправлен на драфт отказов, откуда его забрала «Аризона Койотс». В новом клубе он сыграл три матча, не набрав результативных баллов.

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