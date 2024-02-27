Главный тренер «Автомобилиста»: система Билялетдинова давнишняя, тяжело её взламывать

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поделился ожиданиями от первого раунда Кубка Гагарина — 2024, в котором его подопечные встретятся с казанским «Ак Барсом»

«Ак Барс» здорово играет в обороне. Мы посмотрели слабые и сильные стороны его вратарей. Примерно знаем систему Билялетдинова — система давнишняя, тяжело её взламывать, и не все команды могут это делать. Может быть, будет какой-то сюрприз», — цитирует Заварухина сайт КХЛ.

Напомним, «Автомобилист», набрав 82 очка в 68 матчах, занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина – 2024 он сыграет с казанским «Ак Барсом». Старт серии запланирован на 29 февраля и пройдёт в столице Татарстана.