Игнатьев: выиграть Кубок Гагарина «Куньлуню» нереально, но цели надо ставить высокие

Главный тренер «Кунлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев рассказал об итогах сезона-2023/2024 для китайского клуба.

«Задачи ставил самые высокие, перед собой прежде всего. Понятно, что выиграть Кубок Гагарина „Куньлуню“ нереально, но, если не ставить высокие цели, то и добиться ничего нельзя, как показывает жизнь. Цели надо ставить реальные, но высокие. В случае с „Куньлунем“ — это путёвка в плей-офф? Думаю, да. Это реально. Было и желание, и возможности попасть туда. В силу разных обстоятельств, не удалось», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

«Кунлунь Ред Стар» занял девятое место в Западной конференции, набрав 56 очков после 66 матчей. От восьмого места минского «Динамо» китайский клуб отделило 13 баллов. В заключительной встрече регулярного сезона «драконы» в Мытищах обыграли «Витязь» в овертайме со счётом 2:1.