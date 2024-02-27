Трёхкратный чемпион мира заявил, что Никите Гусеву вновь стоит попробовать силы в НХЛ

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко оценил игру лидера московского «Динамо» Никиты Гусева, который стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ и побил рекорд Сергея Мозякина, а также заявил, что форварду стоит вновь стоит попробовать силы в НХЛ.

«От всей души поздравляю Никиту. Честно скажу — не ожидал, что он будет так здорово играть в «Динамо» и станет лидером команды. Много очков набрал в большинстве, но это всё равно не умаляет его заслуг.

Стоит ли ему ещё раз попробовать силы в НХЛ? Пробовать, конечно, нужно. Возраст позволяет Никите играть там на высоком уровне. Он там уже был, всё знает, поэтому ему сейчас легче взвешивать все риски. В НХЛ многое зависит от тренеров и партнёров, которые с тобой работают», — сказал Терещенко в интервью Metaratings.ru.

Никита играл в Национальной хоккейной лиге в сезонах-2019/2020 и 2020/2021 за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флориду Пантерз». За 97 встреч форвард записал на свой счёт 54 (17+37) очка при показателе полезности «-27».

Напомним, Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024, набрав 89 (23+66) очков при показателе полезности «+22». Всего за карьеру в КХЛ на его счету 623 встречи и 601 (215+386) результативное действие. Контракт Гусева с «Динамо» рассчитан до 30 апреля нынешнего года.