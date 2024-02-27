КХЛ определила лучших игроков последней недели регулярного сезона-2023/2024

Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги назвала имена лауреатов последней недели регулярного сезона-2023/2024.

Лучшим вратарём признан Евгений Аликин («Автомобилист»), одержавший две победы в трех матчах недели. По воротам Аликина было нанесено 63 броска (21,3 в среднем за игру), из которых он отразил 98,44%.

Лучшим защитником признан Егор Савиков («Спартак»), набравший 3 (2+1) очка в трёх матчах недели с показателем полезности «+1».

Лучшим нападающим признан Кирилл Семёнов («Ак Барс»), набравший 5 (3+2) очков с показателем полезности «+6».

Лучшим новичком признан вратарь Илья Набоков («Металлург»), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Набокова было нанесено 66 бросков (33 в среднем за игру), из которых он отразил 98,48%.

Напомним, накануне, 26 февраля, завершился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024.

По итогам регулярки определились 16 команд, попавшие в плей-офф. На Западе это московское «Динамо», СКА, «Локомотив», «Спартак», «Северсталь», «Торпедо», ЦСКА и минское «Динамо». В розыгрыш Кубка Гагарина от Восточной конференции попали «Металлург», «Авангард», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Автомобилист», «Трактор», «Лада» и «Амур». Обладателем Кубка Континента стало московское «Динамо».

Матчи первого раунда Кубка Гагарина стартуют 29 февраля.